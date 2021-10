A Oppeano nuovo impianto produttivo di Finstral e importante piano assunzioni per 50-60 persone

Finstral, l’azienda di Bolzano leader con l’assortimento più completo d’Europa, prosegue nel suo percorso di crescita con un investimento di 20 milioni di euro per l’ampliamento dello stabilimento di Oppeano, vicino a Verona, attivo nella vetreria e produzione di serramenti. Il nuovo corpo di fabbrica prevede l’implementazione di nuove tecnologie e macchinari per accrescere la capacità produttiva, con una ricaduta occupazionale di nuove assunzioni per circa 50 - 60 persone entro il primo trimestre 2022, in aggiunta alle 100 attuali.

Lo stabilimento di Oppeano è composto attualmente da 3 reparti di produzione: una vetreria per vetrocamere, un impianto per la produzione di finestre e portefinestre e un reparto di lavorazione del legno. La nuova area produttiva, di circa 10.000 metri quadrati, consentirà di realizzare una vetreria e di riqualificare una nuova di produzione di finestre e portefinestre. La nuova vetreria è completamente conforme agli standard industria 4.0 e ha una capacità produttiva di ca. 1.600 panelli di vetrocamere al giorno, posizionandosi come la più moderna e completa a livello tecnologico in Italia, con un layout studiato per poter offrire postazioni di lavoro ergonomiche e sicure e un progetto architettonico che prevede un grande impiego di vetrate per garantire la massima luminosità. La nuova linea di finestre e portefinestre FIN-Window, che sarà operativa da maggio 2022, avrà una capacità produttiva di 2.200 unità di finestre alla settimana e vedrà integrati sistemi robotici per alleggerire il lavoro fisico dei collaboratori.

Con questo investimento in nuove tecnologie, Finstral si conferma leader nel settore dei serramenti. Nel 2019 ha registrato un fatturato complessivo di circa 200 milioni di euro, realizzato per il 60% in Italia + 40% estero. L’azienda è da sempre all’avanguardia nelle tecnologie e nei materiali impiegati: è l’unica, infatti, ad adottare in tutti i suoi prodotti un nucleo in PVC, materiale ideale per i serramenti perché stabile, non assorbe umidità e garantisce il massimo isolamento. Inoltre, Finstral controlla le varie fasi di filiera e di lavorazione, per garantire la massima qualità lungo tutto il processo produttivo.