Farina Wines si aggiudica il prestigioso Great Wine Capitals Global Award

Farina Wines vince il Great Wine Capitals International Awards 2024. Come riferito in una nota della Camera di Commercio di Verona, il prestigioso riconoscimento è stato assegnato a 75 cantine vocate all’enoturismo tra 551 candidature pervenute dai territori delle 12 capitali dell’enoturismo di tutto il mondo che formano la rete delle Great Wine Capitals. I vincitori, inoltre, potranno essere votati sul sito www.greatwinecapitals.com nell’ambito del People’s Choice Award a partire da oggi, lunedì 30 ottobre, fino al 13 novembre.

«I Premi Best Of Wine Tourism, - ha spiegato Paolo Arena, consigliere delegato della Camera di Commercio di Verona per l’enoturismo - festeggiano la loro 20esima edizione quest'anno, mettendo in mostra il meglio del turismo del vino in tutto il mondo e ispirando l'industria vinicola a raggiungere nuove vette di innovazione e esperienza per i visitatori. Inoltre riconoscono il contributo senza paragoni di vigneti, cantine e aziende legate al vino al mondo del turismo del vino».

La prestigiosa cerimonia si è svolta a Losanna durante la Conferenza Annuale della rete, un evento in cui le destinazioni vinicole più rinomate del mondo si riuniscono per celebrare l'innovazione e l'eccellenza nel turismo del vino. Farina Wines, è una delle sette aziende selezionate dalla giuria scaligera di Great Wine Capitals: è stata scelta per la sezione Arte e Cultura, lo scorso giugno. Ora è stata premiata a livello globale ed ha ricevuto l’ambito riconoscimento dall’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado.

Elena e Claudio Farina hanno commentato così il premio ricevuto: «Siamo onorati di avere ricevuto questo importante riconoscimento a conferma della sinergia da noi ricercata tra vino e arte. La mostra Art Ferment rappresenta la continuazione dell’impegno di Farina nel mondo culturale, partendo proprio da una vera rivoluzione enologica che abbraccia sostenibilità, trasparenza, etica, accoglienza e tradizione».

I vincitori globali di quest'anno rappresentano il vertice del successo nel turismo del vino tra le Grandi Capitali del Vino, di seguito l’elenco: