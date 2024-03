Aquardens, gli occhi del fondo Alto Partners sulle terme di Verona

Trattive in corso tra la famiglia Zuliani ed il fondo Alto Partners per le terme di Verona Aquardens. La negoziazione sarebbe iniziata nei mesi scorsi e pare sia entrata in una fase esclusiva che potrebbe terminare il 30 giugno prossimo, secondo quanto riferito a Milano Finanza da alcune fonti finanziarie. Fonti che hanno fatto trapelare anche l'indiscrezione sulla cifra attorno cui si aggira l'affare: 90 milioni di euro.

Alto Partners è un fondo con sede a Milano specializzato nell'investire in piccole e medie imprese italiane. Aquardens è invece il parco termale realizzato sui propri terreni dalla famiglia Zuliani. Il presidente è Roberto Zuliani, mentre il fratello Flavio è l'amministratore delegato. Aquardens è un'azienda da circa mezzo milione di clienti, con 200 dipendenti che in alta stagione salgono a 250 e con un fatturato da 22 milioni di euro.