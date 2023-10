Agsm Aim, ratificata la vendita della "vecchia" Amia: «Spiana la strada all’acquisizione vera e propria»

È arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì la ratifica dell'assemblea dei soci di Agsm Aim sulla decisione del Consiglio di Amministrazione di vendere Amia Verona ad Amia Vr.



Da palazzo Barbieri sottolineano che si tratta di un ulteriore, fondamentale, passo in avanti che avvicina il trasferimento in house dell’Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale.«Prendiamo atto con molta soddisfazione che l’assemblea dei Soci, di Agsm Aim ha ratificato la decisione del CdA di vendere Amia Verona. È un importante punto fermo, decisamente rilevante in quanto spiana la strada all’acquisizione vera e propria - commenta Roberto Bechis, presidente di Amia Vr -. Ora l’iter prosegue come previsto e si concluderà davanti al notaio quando, entro alcune settimane, sarà siglato l’atto di compravendita che ufficializzerà e renderà effettivo il passaggio. Immediatamente dopo, ci sarà la nomina degli organi amministrativi e di controllo», conclude Bechis.