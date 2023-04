Agenda digitale, in Veneto un bando da 10 milioni di euro per 13 Innovation Lab: «Aumentiamo le competenze dei cittadini»

«Il bando approvato in Giunta regionale mette a disposizione dei Comuni 10 milioni di euro, risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), nell’ambito dell’attuazione dell’Agenda Digitale del Veneto 2025, da assegnare direttamente ai 13 Innovation Lab già attivi sul territorio». Lo ha detto nella giornata di sabato l’assessore regionale in Veneto al bilancio e alla programmazione con delega all’Agenda Digitale, Francesco Calzavara, annunciando l’apertura del bando che ha come obiettivo principale quello di «ampliare la rete dei Centri di facilitazione digitale (ex palestre digitali) già esistente, che oggi ammonta a 131 spazi sul territorio, per diffondere la cultura digitale e incrementare le competenze digitali dei cittadini veneti».

Come riferito dallo stesso assessore, già «dal 19 aprile, nel ruolo di coordinatori di raggruppamenti di comuni, gli Innovation Lab potranno presentare le loro proposte progettuali per raggiungere, con il coordinamento regionale, gli obiettivi definiti dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale». L'assessore, in particolare, ha poi spiegato: «L’obiettivo è sfidante. Entro il 2025 vogliamo aprire 234 centri di facilitazione digitale in Veneto, spazi che promuovono l’inclusione sociale e aumentano l’alfabetizzazione digitale, così da valorizzare e incentivare l’utilizzo di tutta una serie di servizi pubblici digitali offerti dalla Pubblica amministrazione e rivolti ai cittadini. Il bando, in linea con l’Agenda Digitale 2025, vuole rendere il territorio più coeso ed inclusivo, aumentare e sostenere i "luoghi fisici" orientati all’innovazione, e creare servizi e applicazioni digitali facili ma soprattutto utilizzabili».

In aggiunta, l'assessore regionale Francesco Calzavara ha precisato: «Questa è solamente la prima fase del progetto, perché seguirà un secondo bando rivolto a tutti gli Enti locali che sapranno aggregare le forze apportando un contributo a questo progetto di espansione delle competenze digitali. L’obiettivo - ha quindi concluso Calzavara - è garantire una presenza capillare dei centri di facilitazione digitale in Veneto che contribuiranno all’alfabetizzazione digitale e a diminuire il gap di conoscenze tra le diverse generazioni di cittadini».