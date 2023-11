Volotea annuncia 6 nuovi mete e un aereo in più in partenza dal Catullo

L'aeroporto Catullo è sempre più al centro dei piani di sviluppo di Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee. Il vettore ha infatti pianificato nuove tappe di crescita e ha annunciato ben 6 nuovi collegamenti in partenza da Verona dalla prossima primavera, tutti con frequenza bisettimanale: si parte con Comiso dal 21 marzo, con voli il giovedì e la domenica (con oltre 22.000 posti in vendita), Madrid e Praga dal 22 marzo, con voli il lunedì e il venerdì (rispettivamente con 16.300 e circa 16.000 posti in vendita), Copenaghen e Valencia dal 23 marzo, il martedì e il sabato, (con 16.300 posti in vendita ciascuna), ed infine Bordeaux dal 13 aprile, con voli il mercoledì e il sabato (con un’offerta complessiva di più di 14.000 posti in vendita). Infine, la compagnia low cost stanzierà al Catullo un nuovo aeromobile Airbus A320 che darà così impiego ad altre 30 persone dirette e più di 170 indirette.

Investimenti su Verona

Presente a Verona fin dall’avvio delle sue attività nel 2012, Volotea ha scelto lo scalo scaligero come una delle sue basi in Italia 3 anni dopo, nel 2015, iniziando la sua crescita: fino ad oggi ha trasportato circa 5.3 milioni di passeggeri e ha operato oltre 40.000 voli, con un aumento dei posti a sedere al Catullo del 600% in una decina di anni.

Proponendo 6 nuove rotte dal Catullo, la compagnia consolida il suo impegno a livello locale. Volotea, infatti, punta a offrire ai passeggeri del territorio mete di grande fascino, generando allo stesso tempo un traffico incoming di turisti, desiderosi di visitare Verona e l’intera Regione.

«I passeggeri in partenza da Verona possono già iniziare a pianificare le prossime vacanze estive. Con un’offerta così ricca, non avranno che l’imbarazzo della scelta: il nostro portfolio è composto da destinazioni molto diverse fra di loro ma tutte molto affascinanti - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. Oltre alle nuove rotte internazionali, Volotea è pronta a prendere il volo verso Comiso, che va così ad aggiungersi alle destinazioni siciliane già offerte dal Catullo e che permetterà di far scoprire tutte le bellezze del sud della Sicilia, per una vacanza all’insegna del bel mare e del relax».

In questi anni di attività la compagnia, oltre ad aver arricchito la sua programmazione per venire incontro alle esigenze dei passeggeri veronesi, ha costruito un legame con la città, sostenendo la valorizzazione del patrimonio artistico-culturale di Verona. Infatti, la compagnia è stata lo sponsor ufficiale delle stagioni artistiche proposte dalla Fondazione Arena di Verona al Teatro Filarmonico per il 2015-2016 e il 2016-2017. Inoltre, due importanti realtà culturali di Verona hanno preso parte a #Volotea4Veneto, il programma di mecenatismo culturale promosso dalla low-cost: la Biblioteca Capitolare, con il progetto di digitalizzazione di alcuni tra libri e pergamene custodite presso l’Istituto, e VERONA FOR ALL, con il progetto di creazione di percorsi tattili e 3D di alcuni iconici monumenti.

«Con i nuovi collegamenti oggi annunciati, Volotea dimostra ancora una volta attenzione e tempestività nel rispondere alle richieste di un territorio pronto ad attrarre sempre nuovi mercati, nel contempo molto propenso al viaggio e alla scoperta di nuove mete - ha affermato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE – Un’offerta che è frutto di un lavoro continuativo svolto dalla compagnia aerea insieme al nostro aeroporto, che coinvolge in un’unica squadra gli enti turistici dell’area».

Previsioni di crescita a Verona per il 2024

Per il 2024, Volotea prevede a Verona una crescita in termini di capacità del +26% rispetto all’anno precedente (mentre a livello nazionale le previsioni parlano di un +15%), con un’offerta complessiva di quasi 800.000 posti in vendita (circa 4,4 milioni in tutta Italia). Inoltre, ai circa 70 posti di lavoro diretti e ai più 400 posti di lavoro indiretti del 2023, per il prossimo anno si aggiungeranno 30 nuovi impieghi diretti e oltre 170 indiretti generati dal nuovo aereo presso lo scalo veronese.

In tutta Italia, i posti di lavoro diretti nel 2023 sono 396, i quali dovrebbero diventare 440 con il nuovo anno

Per il 2024, presso lo scalo aeroportuale scaligero, l’offerta di Volotea comprende un totale di 19 rotte, 8 verso l’Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Comiso – novità 2024, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria) e 11 verso l’estero, 3 in Spagna (Barcellona, Madrid e Valencia – entrambe novità 2024), 3 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta e Zante), 2 in Francia (Parigi Orly e Bordeaux – novità 2024), 1 in Germania (Berlino), 1 in Danimarca (Copenaghen – novità 2024) e 1 in Repubblica Ceca (Praga – novità 2024).

Il servizio

Nonostante fattori avversi esterni a livello locale, come temporali o scioperi, Volotea è riuscita a mantenere la qualità del servizio e ha fatto registrare un completion factor (ovvero la percentuale di voli operati con successo, quindi non cancellati) del 99,3%. Un ottimo risultato, a cui si aggiunge un tasso di OTP15, l’indicatore che identifica il tasso medio di puntualità a 15 minuti, che si attesta al 79% nel mese di ottobre. Grazie a questi standard qualitativi elevati, il 90% dei passeggeri Megavolotea consiglierebbe la compagnia a familiari e amici.

Volotea è stata riconosciuta da Skytrax, nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri, come la "Migliore Compagnia Aerea Low-Cost in Europa" ai World Airline Awards 2023.

Volotea in Europa

La compagnia aerea vola verso più di 100 aeroporti e ha basi in 19 città europee di medie dimensioni, che diventeranno 20 con l'aggiunta di Brest ad aprile 2024.

Entro il 2024, Volotea opererà oltre 450 rotte (di cui più della metà in esclusiva), offrirà quasi 13,3 milioni di posti (+18% rispetto al 2023) e effettuerà circa 78.000 voli, disponendo di una flotta di 41 Airbus A319 e A320.

Il vettore inoltre sottolinea il proprio impegno nel supportare un'aviazione sostenibile, impegnandosi a ridurre del 50% (rispetto al 2012) le proprie emissioni di CO2 per passeggero e chilometro entro il 2025, 5 anni prima dell’obiettivo, originariamente fissato per il 2030.

In tutto il continente, nel 2023, Volotea ha impiegato 1820 persone, che dovrebbero superare quota 2000 nel corso del prossimo anno.