Itelyum, bonus di mille euro ai dipendenti per far fronte al caro energia

Itelyum, realtà italiana nell’economia circolare e in particolare nella gestione e valorizzazione dei rifiuti speciali, controllata dal fondo di private equity Stirling Square Capital Partners (SSCP), annuncia il lancio dell'operazione 1.000 per 1.000.

Presente in Veneto con Ecologica Tredi (Legnago), Rimondi Paolo srl (Lendinara), De Luca Servizi Ambiente (Treviso), Centro Risorse (Treviso), Keoma (Treviso) e Innovazione chimica (Treviso), l'azienda ha deciso di erogare un bonus straordinario di mille euro per i propri collaboratori e le proprie collaboratrici per far fronte al caro energia e all'inflazione, nel segno della vicinanza e dell’inclusione.

«Riteniamo giusto e doveroso – dichiara l’AD Itelyum Marco Codognola - essere al fianco dei nostri dipendenti in questo periodo critico e supportare almeno in parte il loro potere d’acquisto».

Gli oltre 1.000 dipendenti di Itelyum potranno beneficiare dell’iniziativa, che mira a mitigare l’impatto della crisi energetica e rafforzare le misure di welfare aziendale. La cifra sarà erogata sotto forma di fringe benefit nella busta paga di dicembre, come rimborso per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, oltre che delle spese di trasporto personale.

«Il complesso scenario a livello globale – continua Codognola – ha portato ad un aumento generale dei prezzi, causando difficoltà quotidiane nelle nostre case e in quasi tutte le famiglie. Per questo Itelyum in accordo con le linee guida definite con il fondo SSCP ha deciso di mettere a disposizione le risorse utili a dare un aiuto concreto ai propri dipendenti. Un atto che rientra nella mission di Itelyum di contribuire al benessere collettivo e nella responsabilità sociale di promuovere politiche orientate alla sostenibilità. Riteniamo fondamentale tenere in considerazione la stretta relazione tra sostenibilità e processo di creazione di valore, con la consapevolezza che i fattori Esg incidono profondamente sull’andamento del ciclo di crescita nel lungo periodo. Il nostro lavoro per la circolarità delle risorse non può trascendere dall’impegno dei nostri dipendenti, risorse di straordinario valore, a cui oggi vogliamo restituire una parte del successo che loro stessi hanno contribuito a realizzare».