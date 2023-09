Vigili del fuoco al lavoro nella notte: domato un incendio in azienda agricola

Un grosso incendio divampato nella Bassa veronese nel tardo pomeriggio di venerdì, ha tenuti impegnati i vigili del fuoco fino a tarda notte.

Il rogo è divampato intorno alle 18.30 nel magazzino di un'azienda agricola situata a Menà, frazione di Castagnaro, all'interno del quale erano presenti macchinari agricoli e altri materiali in legno e gomma, oltre a bombole di Gpl che hanno reso le operazioni estremamente delicate.

Complessivamente, in via Valle Menà si sono diretti cinque mezzi dei pompieri, che si sono messi immediatamente all'opera per domare le fiamme che avevano oramai interessato l'intera struttura di circa un migliaio di metri quadrati, mentre il fumo si alzava in cielo, visibile anche a distanza. L'intervento dei pompieri ha impedito che l'incendio coinvolgesse le abitazioni vicine, a partire da quella dei proprietari che avevano lanciato l'allarme.

Le operazioni di spegnimento si sono concluse intorno alle ore 1, con i vigili del fuoco che sono tornati in sopralluogo nella mattinata di sabato per verificare che la situazione non presentasse altri pericoli.

