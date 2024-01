Calci e pugni sotto Palazzo Barbieri nel video di Verona Domani: «Non se ne può più di queste scene»

È stato lanciato sui social da Verona Domani, il video di un'aggressione che si sarebbe consumata in questi giorni nel cuore della città, nelle immediate vicinanze della sede comunale.

«Un gruppo di giovani, accerchia un ragazzo e lo riempie di botte sotto Palazzo Barbieri. La scena è drammatica. Verona non ne può più di queste scene. Dov’è il sindaco Tommasi?», scrive il movimento che oggi si trova all'opposizione in Comune.

Nel video si vede l'aggessione ad opera di alcuni minori nei confronti di un altro che si trova a terra e che viene interrotta dal tempestivo intervento di un uomo che allontana il branco. Episodio che non può che alimentare la discussione sul tema della sicurezza.