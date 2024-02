Prova ad uscire dal negozio con addosso i vestiti rubati, ma viene scoperto ed arrestato

Il suo tentativo di fare shopping senza spendere un euro non è andato a buon fine ed è finito in manette.

Il trentenne di nazionalità nigeriana, intorno alle 11.45 di sabato mattina, sarebbe entrato nel negozio Snipes del centro commerciale Adigeo, dove avrebbe scelto alcuni vestiti con i quali è entrato in uno dei camerini. Lì avrebbe tolto da ciascun indumento la placca antitaccheggio e, dopo averli indossati, si sarebbe diretto verso l'uscita. Un'operazione che però non è sfuggita all'occhio vigili del titolare dell'esercizio, il quale, insieme al personale addetto alla sicurezza, prima gli avrebbe chiesto di pagare la merce del valore complessivo di 200, dopodiché, non avendo ottenuto alcuna collaborazione da parte del trentenne, gli avrebbe impedito di allontanarsi ed ha chiamato la polizia.

Raccolte raccolte le testimonianze dei presenti e recuperato i vecchi indumenti del trentenne abbandonati all’interno del camerino, i poliziotti lo hanno accompagnato in questura. Lungo il tragitto e durante la permanenza negli uffici di lungadige Galtarossa, l'uomo non solo non si sarebbe mostrato collaborativo, ma avrebbe anche opposto resistenza nei confronti dei poliziotti: per questo motivo gli è stato contestato, oltre il reato di furto aggravato, anche quello di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo aver convalidato il provvedimento, lunedì mattina il giudice ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma due volte a settimana.