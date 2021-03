Aggredisce il vigilante del supermercato: denunciato, torna, spacca la vetrata e picchia gli agenti

Il 34enne è finito in manette per mano delle Volanti della Polizia di Stato di Verona, dopo gli episodi che lo avrebbero visto protagonista all'IN'S di via XX settembre nel pomeriggio di mercoledì

Aveva aggredito l’addetto alla vigilanza del supermercato IN’S di via XX settembre a Verona e, subito dopo aver lasciato gli uffici della Questura dove era stato accompagnato per la denuncia, è ritornato presso quello stesso punto vendita e ne avrebbe danneggiato la vetrata, per poi scagliarsi contro gli agenti delle Volanti intervenuti per placarlo.

Il protagonista di questi episodi avvenuti mercoledì pomeriggio è A.A., 34enne cittadino ghanese, irregolare sul territorio nazionale e ben noto alle forze dell’ordine per i suoi numerosissimi precedenti.

Lo straniero si è presentato intorno alle 17 del 10 marzo all'IN'S di via XX settembre, dove avrebbe insultato e aggredito l’addetto alla vigilanza, tanto da rendere necessario l’intervento degli agenti delle Volanti per riportare la situazione alla normalità.

Dopo essere stato condotto presso gli uffici della Questura, dove è stato denunciato per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, l’uomo è stato rilasciato e sarebbe tornato immediatamente al supermercato, pretendendo di entrare nonostante avesse appena chiuso.

Alla richiesta del responsabile del negozio di allontanarsi, il cittadino ghanese avrebbe dato in escandescenze, colpendo la vetrata del supermercato con violenti pugni e gettando poi contro la stessa un monopattino parcheggiato poco lontano, danneggiandoli entrambi.

All’arrivo delle Volanti, allertate dal responsabile del supermercato, il 34enne ha iniziato a scalciare e a dimenarsi con le braccia, colpendo in varie parti del corpo gli operatori.

Dopo una breve e concitata colluttazione, gli agenti sono riusciti a bloccare il cittadino ghanese, che avrebbe mantenuto una condotta aggressiva anche negli uffici della Questura.

Il 34enne è stato, pertanto, arrestato per resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento.

All’esito del rito direttissimo, che si è svolto giovedì mattina, il giudice ha convalidato il provvedimento e disposto nei confronti di A.A. la misura della custodia cautelare in carcere.