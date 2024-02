Distruggono auto per gioco, bloccati sette vandali. Due sono minori

Notte d'inspiegabile violenza per sette giovani veronesi, tra cui due minori, i quali hanno danneggiato l'auto di un 34enne di Sommacampagna.

Erano da poco trascorse le 5 della notte scorsa quando due equipaggi della sezione Radiomobile dei carabinieri hanno raggiunto il parcheggio di Porta Palio. I militari hanno colto sul fatto sette ragazzi, di età compresa fra i 20 e i 13 anni, mentre danneggiavano un'auto parcheggiata a colpi di pietre e oggetti contundenti.

I carabinieri hanno bloccato e identificato gli autori, scoprendo che si trattava di giovani studenti e lavoratori non in preda all'effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche. I sette erano lucidi e pare abbiano agito per divertirsi. Il gruppo ha dunque distrutto un'autovettura per gioco e all’insaputa del proprietario. Infatti, la segnalazione al 112 era arrivata da un testimone che abita in zona e che, insospettito dai rumori e dagli schiamazzi, ha notato cosa stavano facendo i sette giovani all'auto parcheggiata.

La vittima ha assicurato di non conoscere i sette ragazzi. Ragazzi che sono tutti senza precedenti e che a specifica richiesta non hanno fornito una giustificazione sul perché abbiano vandalizzato l'auto, rendendola inutilizzabile. I due minori sono stati denunciati in stato di libertà alla procura minorile di Venezia, mentre i maggiorenni sono stati arrestati e posti agli arresti domiciliari a disposizione della procura di Verona.