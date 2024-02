Avrebbero commesso 6 truffe ai danni di anziani: nei guai un 30enne e una 24enne

È sempre alta l'attenzione dei carabinieri verso l'odioso fenomeno delle truffe agli anziani, con indagini e controlli del territorio utili ad assicurare alla giustizia gli autori, ma anche per scoraggiare questi reati.

In questo quadro si inserisce l'attività svolta dai carabinieri della stazione di Parona Valpolicella, che hanno portato all'arresto di un 30enne di origini brasiliane, residente nel Bresciano, ritenuto responsabile di una serie di episodi di truffe ai danni di soggetti anziani e di indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Fermata anche una 24enne vicentina ritenuta sua complice.

È purtroppo oramai noto quanto possa essere semplice, in alcune circostanze, indurre in errore le persone più fragili e per questo vulnerabili, che spesso non sono in grado di comprendere quando vengono approcciati da chi ha cattive intenzioni. In questi casi, sottolineano dall'Arma, risulta facile ai malviventi fingersi titolare di un’azienda di impianti idraulici di gas o tecnico specializzato nei controlli e nelle manutenzioni. Questo sarebbe accaduto anche nel caso scoperto e affrontato dai carabinieri della Compagnia di Verona, secondo i quali i presunti truffatori sarebbero riusciti a farsi accreditare ingenti somme di denaro da parte delle vittime, senza poi effettuare alcun tipo di lavoro.

Il tutto ha preso il via da una denuncia sporta presso i militari della stazione di Parona Valpolicella, i quali hanno immediatamente avviato le indagini che avrebbero permesso di risalire ai due presunti resposabili delle truffe, il 30enne brasiliano e la 24enne vicentina: ambedue sono stati dunque indagati e destinatari poi di una misura cautelare, in quanto ritenuti autori e parti attive in svariate truffe. Sarebbero 6 quelli a loro addebitate.

L'attività investigativa dei militari ha consentito alla procura scaligera, che le ha coordinate, di richiedere l’emissione di un provvedimento cautelare al gip del tribunale, il quale ha disposto nei confronti della donna ha disposto l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e per il 30enne la custodia cautelare in carcere. A quest'ultimo, la notifica della misura è stata effettuata nella casa circondariale di Cremona, dove si trova detenuto per altri motivi.