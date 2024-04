Si finge maresciallo dei carabinieri per truffare un'anziana, arrestato 40enne

Nella tarda mattinata di venerdì scorso, 5 aprile, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Verona hanno aiutato i colleghi di Trento nell'arresto di un 40enne originario della provincia di Napoli. L'uomo aveva finto di essere un maresciallo dell'Arma per truffare un'anziana, portandole via 30mila euro e dei monili d'oro.

L'arresto, riferito da Adnkronos, è avvenuto nel Veronese, ma la truffa si è consumata nel capoluogo trentino, dove i carabinieri della sezione operativa avevano organizzato dei controlli anche in borghese per contrastare la recrudescenza delle truffe. Tra i soggetti monitorati, c'era anche il pregiudicato 40enne che i militari hanno visto aggirarsi in modo sospetto nella zona d Via Vittorio Veneto, a Trento, dove poi è salito su un taxi. I carabinieri hanno inseguito il taxi e nel frattempo hanno raccolto informazioni su eventuali truffe denunciate sul territorio.

Il veicolo con il sospettato a bordo ha imboccato l'autostrada in direzione Verona ed è stato fermato nella provincia scaligera dai carabinieri veronesi, i quali hanno perquisito il 40enne trovandolo in possesso di gioielli e di quasi 40mila euro in contanti. Intanto, i colleghi avevano verificato che un'anziana trentina era stata da poco truffata da un uomo che si era presentato come un maresciallo dei carabinieri. Il finto maresciallo aveva detto alla donna che la nipote aveva avuto un incidente stradale e che aveva bisogno di denaro per essere rilasciata. L'anziana aveva così consegnato al truffatore dei gioielli e più di 30mila euro in contanti. Il 40enne è stato infine identificato come il malfattore ed i carabinieri hanno riconsegnato alla donna sia il denaro che i monili che l'uomo con l'inganno le aveva portato via.