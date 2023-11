Interventi infrastrutturali sulla linea tra Brescia e Verona: per due fine settimana cambia la circolazione ferroviaria

Trenitalia ha comunicato che vi saranno alcune modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Lunga Percorrenza nei prossimi fine settimana, dall'11 al 13 novembre e dal 25 al 27 novembre, per dei «lavori infrastrutturali in corso» e la conseguente «necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Brescia e Verona dalle ore 2 del venerdì alle 4 del lunedì».

I dettagli delle modifiche

Secondo quanto comunicato, i treni Frecciarossa della relazione Torino-Milano-Venezia-Udine/ Trieste subiranno modifiche di percorso con soppressione di fermate e incremento dei tempi di percorrenza. Le fermate che saranno oggetto di soppressione sono le seguenti: Peschiera del Garda, Desenzano e Brescia (per tutti i treni), quindi Vicenza e Verona Porta Nuova (solo per alcuni treni).

I treni Frecciarossa della relazione Bergamo-Brescia-Verona-Roma non effettueranno le fermate di Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda e avranno origine/termine corsa a Verona Porta Nuova. Per il Regionale sono previste una riprogrammazione del servizio, ma anche sostituzioni con bus fra Brescia e Venezia e modifiche degli orari con aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

I posti disponibili, secondo quanto specificato in una nota da Trenitalia, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto e pertanto è consigliato valutare la ripianificazione del proprio viaggio. In alternativa, evidenzia ancora la nota, «è possibile utilizzare il collegamento ferroviario via Mantova, con titoli di viaggio validi per il tragitto originale, senza alcuna maggiorazione tariffaria».

Informazioni e biglietti

I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il programma straordinario di treni e bus. Informazioni di dettaglio sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Attivo il call center gratuito 800 89 20 21.