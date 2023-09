Circolazione ferroviaria sospesa sulla Verona-Milano per un ordigno bellico. Treni in ritardo

Circolazione ferroviaria bloccata a Brescia, sulla tratta Milano - Verona, a partire dalle ore 13 di giovedì 28 settembre per il rinvenimento di un ordigno bellico in prossimità della sede ferroviaria,



Il treno FR 8508 Roma Termini (9:50) - Bergamo (15:00) oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova alle ore 13:08. I passeggeri possono proseguire il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9734 Udine (11:43) - Milano Centrale (15:45) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I passeggeri in partenza da Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano del Garda e Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9728 Venezia Santa Lucia (11:48) - Milano Centrale (14:15) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I passeggeri in partenza da Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9731 Milano Centrale (13:45) - Venezia Santa Lucia (16:12) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I passeggeri in partenza da Brescia e Peschiera del Garda possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9736 Venezia Santa Lucia (13:48) - Milano Centrale (16:15) oggi è instradato sul percorso alternativo via Bologna con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. I passeggeri in partenza da Vicenza, Verona Porta Nuova, Desenzano del Garda e Brescia possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 8527 Bergamo (16:00) - Roma Termini (21:10) oggi ha origine da Verona Porta Nuova. I passeggeri in partenza da Bergamo, Brescia e Peschiera del Garda possono utilizzare il viaggio con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Il treno FR 9726 Trieste Centrale (9:39) - Milano Centrale (13:45) è fermo a Brescia dalle ore 13:14.

Sul posto sono dunque arrivate le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, per le verifiche del caso e disinnescare il dispositivo. L'aggiornamento delle ore 15 ha specificato che la circolazione era ancora sospesa, con inevitabili ripercussioni per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali, che hanno dunque subito ritardi o cancellazioni.Ripercussioni anche per i passeggeri in viaggio nel Veronese.