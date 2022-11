Troppo gravi le ferite: veterinaria 25enne muore schiacciata da un animale

Drammatico incidente agricolo nella mattinata di giovedì in un allevamento di bovini a Custoza, frazione di Sommacampagna.

Stando alle prime informazioni giunte e con una dinamica ancora da chiarire, poco prima delle 10 una veterinaria di 25 anni è stata travolta dall'animale che stava visitando. In suo soccorso si è diretto sul posto il personale del 118 con ambulanza ed elicottero, ma il trauma da schiacciamento si sarebbe rivelato troppo grave e la ragazza è deceduta.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri di Sommacampagna insieme allo Spisal.

Seguiranno aggiornamenti