Viabilità congestionata a Verona Sud, il Comune ai cittadini: «Anticipate le partenze per evitare ingorghi»

«A causa delle numerose segnalazioni ricevute questa mattina per incolonnamenti registrati sulle direttrici provenienti in città da Sud, l’amministrazione rinnova l’invito di anticipare per quanto possibile le partenze, utilizzare maggiormente i mezzi pubblici e, in caso di bel tempo, quelli più compatibili con la lunghezza del tragitto». Così si rivolge il Comune di Verona alla cittadinanza, attraverso una nota diramata nel pomeriggio di martedì 19 settembre.

Da Palazzo Barbieri, infatti, spiegano che «purtroppo l’alto volume di traffico di oggi è stato generato dall’arrivo in zona di numerosi camion che non hanno rispettato i divieti, trattori che trasportano l’uva della vendemmia e veicoli anche dal casello di Verona Sud». E, ancora, prosegue la nota del Comune, a tutto questo «si aggiunge anche la concentrazione di scuole in centro città che, nelle prime ore del mattino, rende più complessa la gestione dei flussi».

In base a quanto si apprende, nella zona figurerebberro in servizio ben ventidue agenti della polizia locale, i quali avrebbero cercato di «gestire al meglio una situazione diventata complicata, vista la presenza di ancora troppi mezzi pesanti che non dovrebbero stare sulla rete stradale e di chi, a differenza di altri, probabilmente non ha seguito il consiglio di partire qualche minuto prima». Per questo motivo, si legge ancora nella nota di Palazzo Barbieri, «viste le infrazioni registrate, nei giorni successivi si intensificherà l’attività di controllo per evitare il ripetersi di comportamenti scorretti da parte dei camionisti».