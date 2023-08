Traffico di eroina, altri tre arresti: giro d'affari da un milione di euro

Altri tre arresti sono stati eseguiti nell'ambito di un'indagine sul traffico di eroina nelle Marche, cui ha partecipato anche la questura di Verona. Una delle persone finita in manette è ritenuta il vertice dell’organizzazione: l'uomo era già sottoposto ad arresti domiciliari e per lui si sono aperte le porte del carcere.

Come spiegano i colleghi di AnconaToday, il blitz scattato all'alba di mercoledì sarebe il proseguimento di un'operazione che aveva portato al sequestro di 4 chili di eroina e all’arresto di 20 persone. Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, il gruppo organizzato arruolava connazionali in cerca di lavoro, facendo loro trasportare ovuli di eroina pura il cui peso sarebbe poi quadruplicato, per un giro d’affari quantificato in un milione di euro.

Le indagini sono state portate avanti dalla Sezione Criminalità Organizzata della Squadra Mobile dorica, insieme alla Squadra Mobile scaligera e al commissariato di Senigallia, oltre al Reparto Prevenzione Crimine Umbria-Marche.