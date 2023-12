I carabinieri hanno arrestato due giovani per un tentativo di furto all'interno di un bar a Mozzecane

Nel corso della notte della festività dell’Immacolata, tra venerdì 8 e sabato 9 dicembre, i carabinieri della compagnia di Villafranca di Verona riferiscono in una nota di aver «arrestato in flagranza di reato due giovani, un 22enne ed un 29enne di nazionalità marocchina e in Italia senza fissa dimora». L'accusa nei loro confronti è di «tentato furto aggravato compiuto all’interno di un bar di Mozzecane». Secondo quanto viene riportato dai militari dell'Arma, erano da poco passate le ore 3 di notte quando un cittadino, svegliato da alcuni rumori che provenivano da uno stabile comunale, dove al piano terra vi è un bar gestito da un’associazione culturale del luogo, avrebbe segnalato il fatto al numero d’emergenza 112.

Tempestivamente, la centrale operativa dei carabinieri ha quindi inviato sul posto una pattuglia che sarebbe poi riuscita ad individuare «un giovane allorché si stava allontanando velocemente dal bar». I militari, nella loro nota, spiegano di essere infatti riusciti a «bloccarlo dopo un breve inseguimento a piedi». La successiva ispezione dei locali, eseguita con l’ausilio di un'ulteriore pattuglia dei carabinieri che nel frattempo era stata allertata, avrebbe quindi consentito di «trovare nascosto sotto a un tavolo del bar un secondo soggetto».

Stando alla ricostruzione dei fatti fornita dai carabinieri, i due presunti complici, dopo che si sarebbero «introdotti nel locale infrangendo una finestra a vetri», avrebbero quindi «divelto il supporto di una Tv a schermo piatto appesa ad una parete con l’intento di portarla via». Inoltre, prosegue la nota dei carabinieri, i due avrebbero anche «riempito alcune borse di generi alimentari e alcolici». La merce, secondo quanto è stato precisato dai carabinieri, dopo le formalità è stata restituita agli aventi diritto.

I due cittadini extracomunitari sono stati dunque arrestati e trattenuti per essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria di Verona che, a quanto si apprende dalla nota dei militari, nella mattinata odierna, sabato 9 dicembre, ha convalidato l’arresto disponendo nei loro confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo. I carabinieri hanno inoltre voluto ribadire «quanto sia importante, al fine di dare una pronta risposta alle esigenze di sicurezza, l’immediata segnalazione di fatti di reato al 112, come è avvenuto in questa circostanza, affinché gli interventi avvengano nel più breve tempo possibile». D’altra parte, hanno evidenziato ancora i militari dell'Arma, «una denuncia fatta in ritardo o addirittura omessa, spesso pregiudica la possibilità d’individuare nell’immediatezza i responsabili e acquisire importanti elementi per la loro successiva identificazione».

In conclusione, la stessa nota dei carabinieri rileva che «la misura è adottata di iniziativa da parte del Comando procedente e che per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagine in relazione alla vicenda in questione sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna o forme analoghe».