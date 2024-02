Ladro spacca vetrata e porta e mette a soqquadro la sede dell'Atlas

La scorsa notte, un 58enne romeno ha tentato un furto ai danni dell'U.S. Atlas di Verona. L'uomo ha danneggiato la sede dell'associazione sportiva di Borgo Venezia, ma è stato sorpreso e arrestato dai poliziotti scaligeri della squadra Volanti.

È stata la segnalazione di un residente a far scattare l'intervento degli agenti. Un cittadino ha sentito un forte rumore di vetri infranti provenire in piena notte dalla sede dell'Atlas. L'uomo ha chiamato il 113 e dalla questura è stata inviata una pattuglia delle Volanti a controllare in Via Badile.

Gli agenti hanno subito notato che la vetrata del bar dell'associazione sportiva era stata infranta. E appena qualche metro dopo la recinzione, i poliziotti hanno visto il 58enne mentre si nascondeva in bagno per non farsi trovare. Gli operatori hanno verificato che il ladro non avesse complici, accertando anche che l'uomo aveva distrutto il vetro della porta di ingresso e messo a soqquadro lo stabile. Gli agenti hanno infine proceduto all'arresto, scoprendo che il 58enne aveva ancora con sé due cacciaviti, due torce tascabili e un attrezzo per lo scasso.

Il ladro è stato denunciato per tentato furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli. E durante il riconoscimento, gli agenti hanno scoperto che l'uomo era stato già condannato per altri reati e doveva scontare sette mesi di carcere sempre per furto. I poliziotti lo hanno quindi condotto al carcere di Montorio, dove dovrà scontare la sua pena e dove dovrà rispondere anche dei nuovi reati a lui imputati.