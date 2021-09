Insegnante in una scuola veronese a processo per presunte molestie alle studentesse

Un docente di un istituto superiore nella città di Verona è finito nei guai, accusato di molestie nei confronti di alcune studentesse minorenni. L'uomo che si dichiara estraneo ai fatti, secondo l'accusa avrebbe rivolto alle giovani ragazze, durante le lezioni in classe, frasi dall'esplicito contenuto sessuale e commenti poco opportuni sull'abbigliamento delle studentesse. È quanto riporta quest'oggi il Corriere del Veneto. Sempre secondo la tesi accusatoria, il docente avrebbe in altre occasioni rivolto anche apprezzamenti a sfondo sessuale nei confronti delle ragazze, in particolare prestando attenzioni morbose alle dimensioni dei seni delle adolescenti.

La tesi accusatoria punta dunque il dito contro il particolare «senso di imbarazzo», i «timori» e persino il «senso di colpa» che si sarebbero venuti a crerare nelle giovani nel corso del tempo, proprio a causa dei presunti atteggiamenti scorretti tenuti dal docente nei loro confronti. Tra le altre contestazioni mosse dall'accusa verso il professore, vi è anche quella di aver mostrato alla classe un film dai contenuti sessualmente espliciti. Si tratterebbe di Eyes Wide Shut, capolavoro di Stanley Kubrick di cui il docente avrebbe anche consigliato la lettura del romanzo cui è ispirato (il gioiello della letteratura mondiale Doppio sogno di Arthur Schnitzler).

I fatti che vengono contestati al professore risalirebbero al 2019. Il docente che, come già detto, si è dichiarato estraneo alle accuse, dovrà ad ogni modo ora affrontare la prima udienza del processo che è stata fissata nel mese di febbraio 2022.