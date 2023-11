Spray urticante spruzzato a scuola, studenti e docenti soccorsi: alcuni intossicati in ospedale

Nella mattinata di giovedì, si è scatenato il caos all'istituto superiore Medici di Legnago. Intorno alle ore 11 infatti, un forte odore si è diffuso in un'area del primo piano e, temendo potesse trattarsi della conseguenza di un principio di incendio, è stato dato l'allarme da parte del personale scolastico.

Un centinaio di ragazzi sono stati fatti uscire dalle aule, che sono state fatte areare, mentre è partita la chiamata a soccorsi e forze dell'ordine. Sul posto si sono dunque diretti i vigili del fuoco di Legnago, il 118 con ambulanze ed elicottero ed i carabinieri.

Alcune persone, tra studenti e docenti, sono rimaste intossicate da quello che sembrerebbe essere uno spray al urticante verosimilmente spruzzato da qualche alunno. In 5 sono stati portati in ospedale in codice giallo, mentre sarebbero una decina quelli in codice verde condotti nei punti sanitari di Borgo Roma, Legnago e San Bonifacio.

I pompieri hanno messo a disposizione un pullmino per condurre in ospedale gli intossicati, mentre il personale del nucleo NBCR si è occupato dell'analisi dell'aria per confermare quale sostanza sia stata diffusa.