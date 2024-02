Spray al peperoncino spruzzato a scuola: lievi intossicazioni, ma nessuno studente in ospedale

Alla fine nessuno è stato costretto al ricovero, ma quelli vissuti nella mattinata di lunedì all'istituto di moda e design "Le Grand Chic" sono stati attimi concitati.

Intorno alle 11.30, qualcuno avrebbe spruzzato uno spray al peperoncino, forse solo per provarlo, finendo con il creare problemi anche ad altri studenti. In via Madonna del Terraglio, a Verona, sono dunque arrivate l'ambulanza e l'automedica del 118, oltre ai carabinieri, per fornire le cure necessarie: alcuni alunni hanno registrato qualche problema, ma fortunatamente l'intossicazione sarebbe stata molto lieve e nessuno ha avuto bisogno degli accertamenti ospedalieri.