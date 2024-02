Spray al peperoncino all'istituto Minghetti, cinque studenti intossicati

Questa mattina, 10 febbraio, cinque studenti sono stati ricoverati all'ospedale di Legnago per un'intossicazione dovuta all'uso di spray al peperoncino in classe. I cinque sono stati accompagnati al Mater Salutis in codice verde e le loro condizioni non sono dunque gravi.

Sono i carabinieri ad indagare su quanto accaduto oggi intorno a mezzogiorno, anche se molto probabilmente si è trattato di una bravata compiuta da alcuni studenti dell'istituto "Marco Minghetti" di Legnago. In una classe è stato spruzzato dello spray urticante e l'aria si è fatta subito irrespirabile.

I soccorsi sono stati chiamati dai professori e dalla dirigenza e sul posto sono stati inviati carabinieri, vigili del fuoco e tre ambulanze del 118. I pompieri hanno lavorato per risanare l'aria dei locali, mentre il personale sanitario si è preso cura degli studenti, portandone cinque in ospedale.