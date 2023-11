Violenta lite nel locale, il barista spara un colpo in aria: chiuso per 30 giorni il bar Camploy

È di 15 arresti, 71 denunce, 9 divieti di accesso a pubblici esercizi, 12 avvisi orali e 11 fogli di via obbligatori, il bilancio delle operazioni di polizia e carabinieri svolte negli ultimi quindici giorni nell’ambito dei servizi ad alto impatto decisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel complesso, 13 sono stati i pubblici esercizi controllati: attività che ha consentito ai carabinieri del NAS di elevare contravvenzioni pari a 3000 euro per violazione delle norme igienico sanitarie.

I numerosi controlli effettuati presso gli esercizi commerciali di Veronetta e i gravi episodi avvenuti nella serata del 30 ottobre, hanno portato il questore di Verona, su proposta del Comando provinciale dell'Arma, a chiudere per 30 giorni il bar Camploy situato in via Cantarane.

Quella notte, intorno alle 1.30, tre persone ferite erano state identificate dopo una violenta lite che le aveva viste coinvolte all’interno del bar. Gli accertamenti effettuali in loco dai carabinieri avevano condotto all’arresto del barista, il quale aveva esploso in aria un colpo d’arma da fuoco illegalmente detenuta, e alla denuncia di uno dei contendenti, trovato in possesso di una pistola a salve priva di tappo rosso e con proiettile inserito nella camera di scoppio.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa spiegano che si sarebbe trattato solo dell'ultimo grave episodio accertato nei pressi del locale che, ormai da tempo, sarebbe diventato abituale ritrovo di persone gravate da precedenti penali, costituendo così un concreto pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini. I ripetuti interventi e controlli effettuati dall’inizio dell’anno, avrebbero dimostrato come i clienti del bar fossero per di più persone gravate da precedenti per reati in materia di detenzione, spaccio e traffico di sostanze stupefacenti, per reati contro il patrimonio e contro la persona, oltre ad essere soliti ad abusare di bevande alcoliche, tanto da assumere tra loro comportamenti aggressivi che, in molte occasioni, sono sfociati in violente liti.

Visto quanto accertato e la necessità di impedire il protrarsi di questa situazione, il questore Massucci ha adottato il provvedimento di sospensione, per 30 giorni, dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 100. T.U.L.P.S.) ed ha così ordinato la temporanea chiusura del locale, eseguita martedì mattina dai polizotti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale e dai carabinieri.