Acquista hashish in stazione e viene denunciato. Bloccato il pusher

Nel tardo pomeriggio di lunedì scorso, 23 ottobre, gli agenti della polizia ferroviaria di Verona hanno arrestato un giovane per spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno denunciato un suo acquirente.

Erano da poco passate le 18 quando, durante un servizio di vigilanza e controllo, gli agenti hanno notato due giovani aggirarsi tra i binari alla ricerca di un luogo buio. Non riuscendo a trovarlo, i due hanno discusso un po' ed hanno effettuato uno scambio: denaro in cambio di hashish.

I poliziotti hanno subito bloccato i due ragazzi. E uno dei due ha ammesso di aver acquistato della sostanza illecita pagando 20 euro. Il venditore, invece, ha tentato una fuga gettando a terra un involucro in cellophane. Il giovane è stato fermato da altri poliziotti, giunti per aiutare i colleghi, ed è stato trovato in possesso di quasi 2 grammi di hashish, mentre altri 3 grammi sempre di hashish sono stati trovati nell'involucro da lui abbandonato. Inoltre, gli agenti hanno trovato nelle tasche del fuggitivo anche 90 euro in contanti. E tra queste banconote sono stati trovati i 20 euro pagati per il precedente acquisto.

Il ragazzo bloccato dagli agenti è stato portato negli uffici di Viale Piave ed è emerso che il giovane era disoccupato, irregolare sul territorio italiano e a suo carico pendeva anche un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Ordine emesso dal questore di Verona lo scorso 4 ottobre.

Il giovane ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza del compartimento e martedì mattina è stato accompagnato in tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto ed ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.