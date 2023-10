Inseguito dai carabinieri, cade vicino ai binari: tratto in salvo ed arrestato per spaccio

I carabinieri della sezione radiomobile di Verona prima gli hanno prestato soccorso per evitare che potesse essere travolto da un treno, dopodiché per il 34enne pregiudicato di nazionalità marocchina sono scattate le manette con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nelle prime ore serali, i militari si trovavano in viale Stazione Porta Vescovo per uno dei consueti servizi di pattugliamento delle aree più sensibili quando, all’altezza dell’ingresso principale dello scalo ferroviario, hanno notato un soggetto magrebino che vedendo le divise avrebbe accelerato il passo verosimilmente per allontanarsi il più possibile. Insospettiti dal suo comportamento, gli operatori avrebbero quindi deciso di avvicinarsi, fino a quando l'uomo ha iniziato a correre, abbozzando una fuga tanto breve quanto inutile.

Durante la sua corsa, il 34enne è entrato all’interno della stazione ferroviaria, dove è inciampato sulla banchina, cadendo a ridosso di alcuni binari. Temendo che in quel momento potesse passare un treno, i carabinieri sono accorsi in suo aiuto senza pensarci due volte: una volta trascinato di peso in una zona sicura, lo hanno bloccato. E proprio in questo frangente avrebbero notato che all’interno della borsa a tracolla l'uomo aveva ben 20 involucri di cocaina, per un totale di 25 grammi, insieme ad un coltello a serramanico.

Privo di documenti, è stato accompagnato in caserma, dove le forze dell'ordine hanno accertato che si trattava di un cittadino marocchino, residente in Italia, senza fissa dimora e disoccupato.

Arrestato, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, che nella mattinata di mercoledì ha convalidato il provvedimento e disposto la custodia cautelare presso il carcere di Montorio.