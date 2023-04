Spaccio di droga al parco, tra mamme, bambini e anziani: fermato un 30enne

L'attività di controllo e monitoraggio delle aree verdi cittadine, nel pomeriggio di venerdì ha portato gli agenti del Reparto Territoriale della polizia locale di Verona a trarre in arresto in flagranza di reato un cittadino nigeriano di 30 anni, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Grazie alla vigilanza in borghese e alle telecamere presenti al parco Santa Teresa, gli agenti del Comando di via del Pontiere avrebbero appurato che l'uomo era diventato un vero e proprio supermarket per i compratori che si avvicinavano alla panchina dove stazionava, a pochi metri da mamme, anziani e bambini e ragazzi intenti a giocare nelle aree gioco del parco.

Fermato, gli sarebbero stati rinvenuti addosso ben 35 i mini-involucri, i quali contenevano in tutto diversi grammi di hashish ed eroina. Inoltre sono stati sequestrati 375 euro, ritenuti il frutto dell'attività illecita, e sono state identificate altre dieci persone, tutte straniere, che erano nella zona.

L'attività di monitoraggio delle aree verdi rientra nel piano predisposto dal Comando di via del Pontiere, anche in previsione di una sempre maggiore frequentazione dei parchi con la bella stagione.