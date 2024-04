Aveva 26 grammi di cocaina in un barattolo di vetro, arrestato 31enne

Alla vista dei carabinieri ha provato a disfarsi dello stupefacente che aveva con sé, ma i militari lo hanno visto e lo hanno arrestato. È accaduto ieri sera, 8 aprile, in Piazza Scipioni, a Bovolone.

L'arrestato è un 31enne di origini marocchine. I militari avevano notato il suo atteggiamento sospetto e gli hanno chiesto di fermarsi per un controllo. L'uomo, prima della perquisizione, ha gettato in un cestino dei rifiuti un contenitore di vetro. Un gesto che è stato visto dai militari, i quali hanno recuperato il barattolo, trovando al suo interno 26 grammi di cocaina suddivisi in 18 dosi. I carabinieri hanno così bloccato il sospettato e lo hanno perquisito, senza trovare altro stupefacente in suo possesso.

Il 31enne è stato trattenuto per una notte nelle camere di sicurezza della compagnia dei carabinieri di Villafranca. E questa mattina è stato condotto in tribunale, dove il giudice ha convalidato l’arresto ed ha condannato l'uomo ad una pena di 6 mesi di reclusione e a 800 euro di multa.