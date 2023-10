Spacca il finestrino di due auto per rubarvi all'interno ma viene fermato dai carabinieri

Le recenti segnalazioni di furti su auto nel quartiere di Borgo Roma, hanno portato i carabinieri della compagnia di Verona ad intensificare i controlli per contrastare questo fenomeno. E proprio in tale contesto, nella notte tra lunedì e martedì, le pattuglie della sezione radiomobile avrebbero sorpreso un 36enne algerino, censurato, che poco prima aveva sfondato il finestrino di due veicoli parcheggiati tra via Fiume e via Aquileia, arrestandolo per tentato furto aggravato.

Nel corso dell'attività di perlustrazione infatti, l'attenzione dei militari sarebbe stata attirata proprio dal rumore di vetri in frantumi udito in lontananza. La ricerca per individuare l'origine di quel “doppio fragore” è durata pochi attimi, il tempo di avvistare il ladro mentre frugava all’interno dell’abitacolo della seconda auto per appropriarsi di uno zaino.

L'uomo avrebbe anche inutilmente provato la fuga, venendo invece bloccato ed accompagnato in caserma. La perquisizione personale che ne è scaturita, avrebbe permesso alle forze dell'ordine di trovare all'interno del marsupio quello che viene ritenuto l’armamentario tipico del topo d’auto: martello, pinza giratubi e forbici.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario e il 36enne è atteso dal rito direttissimo presso il tribunale di Verona.