Immobili abbandonati e degrado a Verona: altro sgombero della polizia locale

I controlli del territorio e le verifiche sugli immobili abbandonati che da mesi vedono impegnata la polizia locale di Verona, mercoledì hanno portato allo sgombero dell'edificio di proprietà della Provincia scaligera in via San Giacomo, dove erano stati programmati lavori per la messa in sicurezza e la chiusura degli accessi.

Gli agenti hanno trovato e segnalato per invasione di edificio due cittadini, un marocchino e un tunisino, irregolari sul territorio nazionale, mentre le unità cinofile hanno rinvenuto una trentina di grammi di stupefacenti, ritenuti pronti per essere venduti al dettaglio nella zona di Borgo Roma.

Dal Comando di via del Pontiere spiegano che il monitoraggio della polizia locale ha individuato ben 47 immobili, con i dati dei proprietari, lo stato di degrado e gli ultimi interventi.

«Fari puntati sulla situazione degli immobili abbandonati che diventano o possono diventare teatro di illegalità - commento dell'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi -. Le azioni della polizia locale, che da tempo ha delineato la mappatura dei siti nel nostro Comune, in coordinamento con le altre forze dell'ordine costituiscono uno dei presidi forti sul territorio, in linea con le indicazioni dell’amministrazione comunale»