S'infortuna sul Sentiero del Pellegrino: 22enne recuperata dal Soccorso alpino

Erano circa le 13.15 di domenica, quando il Soccorso alpino di Verona è stato allertato per una escursionista scivolata sul Sentiero del Pellegrino, che scende dal Santuario della Madonna della Corona.

Si trattava di una 22enne di Verona, accompagnatrice di un gruppo scout, che sabato era salita con gli altri ragazzi per pernottare nella zona del Santuario e poi scendere domenica, ma quando la comitiva si è trovata a circa mezzora di distanza dalla strada, la giovane ha messo male il piede, riportando la sospetta frattura della caviglia.

Un soccorritore che si trovava nelle vicinanze ha raggiunto per primo l'infortunata, seguito da altri 4 tecnici sopraggiunti in fuoristrada. Una volta che il personale è arrivato sul posto, la 22enne è stata stabilizzata, caricata in barella e trasportata alla fine del sentiero per essere affidata all'ambulanza di Bussolengo.