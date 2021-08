Entrano di notte nella scuola per rubare e danno false generalità: denunciati 3 minori

Un attento cittadino ha messo i carabinieri sulle loro tracce dopo il furtarello e ai militari avrebbero poi fornito anche generalità fasulle, finendo così definitivamente nei guai.

Approfittando del favore delle tenebre e di una porta lasciata aperta dagli operai che stavano per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento, in vista dell’imminente inizio del nuovo anno scolastico, tre giovani di 16 e 17 anni si sarebbero introdotti nell’Istituto Comprensivo Scolastico di Mozzecane per fare razzia di quello che trovavano. Un cittadino però li ha notati scavalcare la recinzione che circonda il plesso e darsi alla fuga, così ha deciso di avvisare immediatamente il 112, che ha inviato sul posto una pattuglia dei carabinieri di Villfranca di Verona.

Nel frattempo i tre, ritenendo probabilmente di essersi allontanati a sufficienza, si sono fermati poco distante dalla scuola e sono stati così individuati dai militari, proprio mentre rovistavano nello zaino al cui interno è stato poi rinvenuto vario materiale di cancelleria (colla, penne, scotch, etc.) che era stato prelevato poco prima dalle aule dell'istituto.

A quel punto i ragazzi avrebbero persino tentato di sviare le forze dell'ordine, dicendo di aver trovato lo zaino abbandonato per terra da due uomini allontanatisi su un’auto e, nella circostanza, avrebbero fornito generalità che non hanno convinto gli operatori.

Portati in caserma, avrebbero poi ammesso le proprie responsabilità, declinando le esatte generalità.

Il Magistrato di turno presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha disposto pertanto il deferimento a piede libero per furto e l’affidamento dei giovani ai rispettivi genitori, che sono stati messi così a conoscenza di cosa avevano fatto i propri figli. La refurtiva sottoposta a sequestro, sarà infine restituita alla scuola.