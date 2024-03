Schiacciato dalla cancellata di Forte Gisella, ferito viene portato in ospedale

È stata portata in ospedale, ma fortunatamente non in condizioni gravi, una persona rimasta schiacciata da un cancello a Forte Gisella.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno alle ore 12 di venerdì, si sarebbe verificato il cedimento di una cancellata al forte situato in via Mantovana a Verona, tra Santa Lucia e Madonna di Dossobuono, coinvolgendo una persona. In suo soccorso sono arrivati i vigili del fuoco di Verona con un mezzo e cinque uomini, oltre al personale del 118 giunto con ambulanza ed automedica: dopo aver ricevuto le prime cure, il ferito è stato condotto in codice giallo all'ospedale di Borgo Trento per il trauma da schiacciamento.

Sul posto anche la polizia locale e il personale Spisal.

Seguiranno aggiornamenti