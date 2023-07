Carenze igienico-sanitarie: tre attività di Lazise sanzionate dopo i controlli

Controlli ed ispezioni scattati il 18 luglio, hanno visto collaborare i carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda e i NAS di Padova, che hanno passato al setaccio locali, alberghi e ristoranti di Lazise.

Dall'Arma riferiscono che in tutto sono state ispezionate complessivamente 8 strutture, nelle quali è stato verificato il rispetto delle norme di settore al fine di tutelare e salvaguardare la salute dei numerosi turisti che, specie in questo periodo, stanno frequentando le sponde gardesane.

Dagli accertamenti igienico-sanitari eseguiti, a carico di tre locali sono emerse varie criticità, sia per carenze in questo ambito e strutturali, sia per l’assenza di idonee procedure di autocontrollo e HCCP. Circostanze che hanni portato all'emissione di provvedimenti "di ripristino per diverse inadeguatezze igieniche sanitarie alla autorità competenti, per l’eventuale sospensione delle attività e ripristino delle non conformità riscontrate, nonché la contestazione di varie sanzioni amministrative per un ammontare totale di 6.000 euro".

Queste attività di verifica e contrasto a tutela dei consumatori e del turismo estivo, specificano i carabinieri, rientrano nei controlli costanti previsti dalla campagna “Estate tranquilla”, volta alla prevenzione e sicurezza alimentare dei consumatori, al fine di evitare gravi rischi per la salute pubblica.