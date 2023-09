Si sporge dal cavalcavia di Viale Piave, 33enne salvato da quattro poliziotti

Nella mattina di giovedì scorso, 28 settembre, quattro giovani agenti della polizia di Verona hanno salvato la vita di un 33enne che si era sporto dal cavalcavia di Viale Piave verso Via Santa Teresa con l'intento di lasciarsi cadere.

I poliziotti della squadra Volanti sono arrivati sul posto con due auto ed hanno notato l'atteggiamento determinato dell'uomo di origine slava e domiciliato a Verona.

Gli agenti hanno ritenuto che non ci fosse tempo per la mediazione e così si sono avvicinati al 33enne, cercando di attirare la sua attenzione parlandogli da varie direzioni. I poliziotti si sono così arrivati vicino all'uomo ed insieme l'hanno preso e sollevato per riportarlo distante dalla balaustra di sicurezza. Il 33enne è stato poi affidato alle cure fisiche e psicologiche dei sanitari.

Plauso per l'intervento degli agenti è stato espresso da Davide Battisti, segretario provinciale del sindacato di polizia Siulp. «Solo grazie all’elevata professionalità e preparazione dei poliziotti intervenuti - ha scritto Battisti - è stato possibile evitare il peggio per l'uomo e per tutti gli automobilisti che transitavano. L’ennesima dimostrazione, se mai ce ne fosse il bisogno, di come ogni giorno e ogni notte le donne e gli uomini delle Volanti di Verona siano garanti della sicurezza dei cittadini, ponendo a serio rischio la loro stessa incolumità. A loro vanno i nostri sentimenti di gratitudine».