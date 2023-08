Sorpreso a rubare al Pam, tira fuori il taglierino e prova a scappare con l'aiuto di due connazionali

Attimi di panico quelli vissuti nella mattinata di lunedì nel supermercato Pam di via dei Mutilati a Verona, quando un 19enne di origini marocchine avrebbe provato ad aggredire con un taglierino l'addetto alla sicurezza, che stava tentando di mediare per fargli restituire alcune bottiglie di birra di cui il giovane si era precedentemente appropriato.

Già in zona per le consuete attività di controllo del territorio, sul posto sono arrivati subito i carabinieri della sezione radiomobile, i quali sono riusciti ad impedire che la situazione degenerasse, disarmando ed immobilizzando il 19enne. Un intervento che sarebbe stato reso ancora più difficoltoso da due connazionali del giovane, che avrebbero provato ad ostacolare fisicamente i militari mentre ammanettavano il rapinatore, con lo scopo di fargli guadagnare la fuga: alla fine sono stati bloccati a loro volta dagli operatori ed accompagnati in caserma per gli accertamenti del caso.

Il 19enne è stato dichiarato in arresto con l'accusa di tentata rapina aggravata e condotto presso il carcere di Montorio, mentre le altre due persone sono state deferite all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.