Sorpreso a rubare, spinge a terra gli addetti alla vigilanza ma viene fermato dai carabinieri

Un altro arresto è stato messo a segno dai carabinieri della compagnia di Peschiera del Garda, nel corso dei servizi che vedono coinvolte le stazioni locali e il personale dell'aliquota radiomobile.

Sono stati i militari della stazione di Bussolengo, nel pomeriggio di martedì 3 ottobre, ad intervenire presso il centro commerciale "Le Porte dell'Adige" su richiesta della centrale operativa, che aveva raccolto la segnalazione di una rapina.

Un ragazzo, che poi sarà identificato in un cittadino marocchino di 19 anni, si sarebbe appropriato di alcuni capi di abbigliamento dal supermercato Spazio Conad, dopo aver forzato le placche antitaccheggio. Una volta scoperto dagli addetti alla vigilanza, per cercare di guadagnarsi una via di fuga, li avrebbe spintonati facendoli rovinare a terra.

Gli operatori prontamente intervenuti però, sarebbero riusciti immediatamente a bloccare il giovane e a condurlo in caserma per gli accertamenti del caso.

Concluse le formalità di rito, il 19enne è stato condotto nelle camere di sicurezza, così come disposto dall'autorità giudiziaria, in attesa del rito direttissimo.