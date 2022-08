Sorpreso a rubare in casa, prova a sfilare gli orecchini ad una signora: 28enne in manette

Sorpreso dagli inquilini, alle prime luci dell'alba di domenica 28 agosto, i carabinieri del norm di Villafranca di Verona hanno tratto in arresto un 28enne senza fissa dimora, di origine marocchina, con l'accusa di tentato furto in abitazione.

I militari sono intervenuti all'interno di un appartamento situato nel centro del Comune, in seguito alla segnalazione giunta al 112 che avvisava le forze dell'ordine di un giovane colto a trafugare monili in oro ai danni di una signora, dopo aver approfittato di una finestra lasciata aperta. Quando la donna si è trovata faccia a faccia con il malvivente, che avrebbe provato a sfilarle di dosso gli orecchini, ha subito urlato e chiamato in soccorso il figlio che dormiva nella stanza vicina, il quale è riuscito ad allertare i carabinieri che sono intervenuti nel giro di pochissimi minuti.

Gli uomini dell'Arma sono così riusciti a bloccare l'uomo e a condurlo in caserma per gli accertamenti di rito: arrestato e trattenuto nella camera di sicurezza della compagnia di Villafranca, martedì mattina è comparso in aula per il rito direttissimo. Il provvedimento è stato convalidato dall'autorità giudiziaria e, in seguito a pattegiamento, il 28enne è stato condannato alla pena della reclusione di 10 mesi e al pagamento della multa di 400 euro.