/ Via Esperanto

Sorprende il ladro a rubare nella sua auto e scatta la colluttazione: 33enne in manette

La scena è stata notata anche da un altro residente, che ha allertato i carabinieri e dato man forte alla vittima. Giunti in via Esperanto, a San Giovanni Lupatoto, i militari avrebbero fatto fatica caricare in auto il ladro, che avrebbe opposto resistenza