Scoperto a rubare dei jeans all'Adigeo, colpisce il vigilante per scappare ma viene arrestato dai carabinieri

Scoperto durante il tentativo di furto, avrebbero messo al tappeto il vigilante pur di guadagnarsi la fuga, ma alla fine è stato arrestato dai carabinieri.

I militari della sezione radiomobile di Verona, nel corso di uno dei consueti servizi di controllo del territorio nella prima serata di domenica, sarebbero stati attirati dall’agitazione di alcuni utenti del centro commerciale Adigeo e sono dunque intervenuti di fronte all’ingresso al fine verificare cosa stesse accadendo. A quel punto un addetto alla vigilanza ha segnalato loro che un cittadino straniero poco prima avrebbe rubato un paio di jeans da un negozio e che, per scappare, aveva sferrato un pugno in faccia ad altro addetto che era intervenuto.

I militari sono dunque messi alla ricerca dell'individio descritto, scovando e fermandolo di fronte ad altro negozio, in forte stato di agitazione e con la refurtiva fra le mani ancora riportante l’etichetta della marca e del prezzo, oltre ad essere ancora dotata della placca antitaccheggio.

Il vigilante colpito ha riportato la frattura dello zigomo e avrà bisogno di cure per oltre un mese. L'uomo fermato invece, un cittadino marocchino privo di documenti, è stato condotto in caserma per essere fotosegnalato e, una volta identificato, è risultato essere già censurato e in Italia senza fissa dimora.

Arrestato per tentata rapina e lesioni, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.