Rubati migliaia di euro d'incasso dello stand della fiera: rintracciato e denunciato

Un uomo residente nel Veronese è finito nei guai per quanto accaduto durante l'Antica Fiera di Bresseo, nel Padovano, il 9 ottobre scorso, quando qualcuno aveva approfittato di un momento di disattenzione di un volontario della proloco, per rubare da un'auto i soldi incassati nel corso della serata dallo stand gastronomico, per un totale di diverse migliaia di euro.

Come riferiscono i colleghi di PadovaOggi però, a distanza di una cinquantina di giorni è arrivata la svolta. Giovedì i carabinieri di Teolo hanno infatti denunciato per furto aggravato un 32enne residente a Vigasio.

Stando a quanto ricostruito dai militari, l'uomo si trovava nella zona della fiera la notte del furto e, non appena resosi conto dei movimenti effettuati dal volontario, avrebbe sfondato un vetro dell'utilitaria, aperto la portiera dell'auto e prelevato il denaro, per poi fuggire indisturbato. Ad incastrare il veronese sarebbero state alcune testimonianze raccolte nell'immediatezza del furto e le immagini della videosorveglianza che avrebbero ripreso il veicolo dell'indagato, mentre si dileguava dopo essersi appropriato del borsello dal cruscotto della macchina.