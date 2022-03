Semina il panico a San Bonifacio, rubando arnesi che usa per colpire una donna e 4 auto: arrestato

Sono dovuti intervenire i carabinieri della compagnia di San Bonifacio per mettere la parola fine al pomeriggio di follia avvenuto il 23 febbraio nel Comune dell'est veronese, il cui bilancio avrebbe potuto essere ben peggiore.

Il protagonista di questa spirale di violenza, che ha allarmato i sanbonifacesi, sarebbe un uomo di orgine indiana, il quale avrebbe dapprima scavalcato il muro perimetrale di una villetta dalla quale avrebbe prelevato una pala in ferro. Tornato sulla pubblica via, avrebbe quindi aggredito una donna colpendola ad una spalla con l'arnese, per poi minacciarla e derubarla delle chiavi di casa.

Successivamente l'aggressore si sarebbe allontanato, trovando sulla sua strada un cantiere edile dal quale avrebbe sottratto una barra di ferro, utilizzata poi per colpire il parabrezza di 4 auto che transitavano. Una delle conducenti dei veicoli danneggiati, nell'occasione è stata raggiunta ad un occhio da una scheggia di vetro: portata al Pronto Soccorso di San Bonifacio, è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni.

La scena non è passata inosservata ed è stata segnalata da numerosi cittadini alla centrale operativa dei carabinieri di San Bonifacio, i quali hanno dirottato sul luogo tutte le macchine in servizio in quel momento: pochi istanti e l’uomo è stato raggiunto da una gazzella del Nucleo Operativo e Radiomobile, che lo ha tratto in arresto.

Gli accertamenti degli investigatori per ricostruire dettagliatamente quanto accaduto, hanno fatto si che il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Verona disponesse il trasferimento dell’uomo, denunciato dai militari per furto in abitazione, rapina, minaccia grave, lesioni personali e danneggiamento, alla casa circondariale di Verona.

Sabato si è svolto l’interrogatorio dell’indagato: dopo la convalida dell’arresto, il gip, vista la pericolosità dimostrata, ha disposto per lui la custodia cautelare in carcere.