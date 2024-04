Pugni, calci, bastoni e pali di ferro: rissa tra giovani sul sagrato della chiesa

In tanti hanno condiviso e commentato il video che l'ha ripresa, ma in pochi l'hanno segnalata alle forze dell'ordine. Sabato scorso, 6 aprile, si è scatenata una rissa tra una decina di ragazzi davanti alla chiesa della Madonna della Salute, nella frazione di Porto, a Legnago. Un gruppetto di giovani si sono strattonati, picchiati e inseguiti, ed alcuni hanno anche usato rami d'albero e pali di ferro come arma d'attacco.

La violenza non è durata a lungo ed in poco tempo i protagonisti si sono dispersi. Intanto, però, qualche testimone aveva segnalato la rissa ai carabinieri. E gli automobilisti sulle strade attorno alla chiesa hanno dovuto rallentare per evitare di investire i ragazzi che, incuranti del poco traffico serale, continuavano a picchiarsi.

Ma la traccia più chiara della rissa non l'hanno lasciata le segnalazioni e le testimonianze dei cittadini. L'ha lasciata un video che è stato pubblicato sui social network ed ha avuto decine e decine di reazioni, tra commenti e condivisioni. Il filmato è stato girato da una coppia che da poco si era trasferita in zona. «Primo giorno in casa nuova», è stato il commento della donna durante la ripresa, mentre l'uomo le consigliava di non farsi vedere, temendo forse ritorsioni nel caso fossero stati scoperti. E ai commenti di chi ha realizzato il video si sono aggiunti quelli di chi lo ha visto e lo ha condiviso, in genere cittadini che si sono lamentati per l'assenza di controlli ed hanno sottolineato che non si tratta del primo episodio simile a Porto.

«L'ennesima giornata di violenza - ha commentato Giusva Mandato, referente di Forza Nuova nella Bassa Veronese - Fatti come questo ormai sono all'ordine del giorno e la popolazione purtroppo vive in uno stato di mezzo fra paura ed assuefazione. Le risse regolarmente scoppiano nelle ore notturne ma anche in pieno giorno, per i più disparati e futili motivi, mettendo in pericolo l'incolumità dei passanti e causando problemi alla circolazione dei mezzi che vi si trovano loro malgrado coinvolti».