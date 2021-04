Prova a risalire sul bus per fermarlo, ma resta schiacciato contro un olivo: morto 59enne

Una tragedia si è consumata nel pomeriggio di martedì a Malcesine ed è costata la vita ad un 59enne.

L'uomo lavorava come autista di un bus adibito al servizio scolastico e si apprestava a cambiare mezzo con cui effettuare il trasporto, quando l'autobus che aveva appena parcheggiato, privo di passeggeri, avrebbe iniziato a muoversi autonomamente. Nel tentativo di salire a bordo per arrestarne la corsa, il 59enne è rimasto schiacciato tra il bus e un albero di olivo. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco con un mezzo da Bardolino e l'autogru da Verona, che si sono adoperati per trainare e spostare il mezzo pesante, liberando così il corpo della vittima che era rimasto incastrato. Sul posto era accorso anche il personale del 118 con l'elicottero, ma per il 59enne non c'era già più niente da fare e ne è stato constatato il decesso.

Le indagini sulla dinamica dell'accaduto è a cura dei carabinieri di Malcesine e dello Spisal.

