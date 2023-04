Dopo l'incidente di Pasqua verrà ripristinato da giovedì 27 aprile lo scalo al porto di Bardolino

Navigarda, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che da domani, giovedì 27 aprile 2023, verrà riattivata la fermata di Bardolino per il servizio pubblico di linea di navigazione. «Dopo il sinistro del 9 aprile scorso - ha spiegato il direttore di esercizio Ing. Giuseppe Mafale - ci siamo immediatamente attivati per riaprire lo scalo nel più breve tempo possibile».

Lo stesso direttore Mafale ha quindi rimarcato: «L'obiettivo era quello di ripartire entro la fine di aprile e ci siamo riusciti grazie all'impegno messo in campo dalle maestranze del nostro cantiere Navale di Peschiera del Garda e delle imprese che sono state impegnate per i lavori di riparazione del pontile».

L'episodio risale alla domenica di Pasqua, quando la motonave Baldo aveva, in modo accidentale, urtato e sfondato parzialmente il pontile a Bardolino che, solitamente, viene utilizzato per l'attracco, causandone così il danneggiamento. A fronte del rapido ripristino del servizio di scalo, Navigarda ha fatto sapere di voler anche ringraziare l'Ispettorato di Porto di Verona, il Genio Civile della Regione Veneto ed il Comune di Bardolino per «la collaborazione fornita», nonché le forze di pubblica sicurezza che sono state interessate.

Sempre da parte di Navigarda viene infine evidenziato che «in tutti i giorni di sospensione della fermata a Bardolino, è stato garantito un servizio sostitutivo con bus in partenza ed arrivo dalla frazione di Cisano di Bardolino».