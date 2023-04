Motonave in fase di attracco sbatte contro il molo al porto di Bardolino

«Le cause dell’urto a un pontile d’attracco di un mezzo dell’Ente Navigazione Laghi poche ore fa a Bardolino sul Lago di Garda sono ancora tutte da accertare». A darne notizia è lo stesso Ente Laghi che ha fatto sapere di aver «prontamente avviato un’indagine interna per comprendere la dinamica e le ragioni della collisione della motonave Baldo impegnata nella manovra di attracco al pontile di Bardolino».

L'incidente è avvenuto quest'oggi, la domenica di Pasqua, durante il primo pomeriggio verso le ore 14.30, nel Comune gardesano di Bardolino. In base alle prime informazioni ricevute, la motonave Baldo nell'urto avrebbe sfondato parzialmente il pontile che viene di solito utilizzato per l'attracco, causandone il danneggiamento. Stando a quanto comunicato dai vigili del fuoco in una nota, la motonave in fase di ormeggio avrebbe «impattato violentemente contro la banchina della Navigarda distruggendo parte del pontile e del muro di confine».

Secondo quanto è stato riferito nella nota ufficiale di Navigazione Laghi, il direttore di esercizio dell’Ente Navigazione Laghi, Giuseppe Mafale, «ha inviato sul luogo il personale aziendale per sincerarsi se tutti i passeggeri stessero bene, come già riportato dal comandante della nave», nonché «per capire lo stato di salute di una persona a terra che ha riportato una lieve contusione, medicata prontamente dal 118, senza alcuna conseguenza».

Presenti sul posto le forze dell'ordine ed anche la guardia costiera, oltre al personale del Suem 118 e ai vigili del fuoco di Bardolino che spiegano di essere intervenuti «per mettere in sicurezza il sito e recuperare i detriti finiti nelle acque del lago». Secondo quanto è stato invece riportato proprio dai vigili del fuoco, vi sarebbero «tre persone» coinvolte nell'urto. Si tratterebbe in particolare di «due adulti e un minore» che sarebbero rimasti «lievemente feriti» e che avrebbero dovuto «ricorrere alle cure dei sanitari giunti sul posto».

Gli stessi pompieri fanno poi sapere nella medesima nota che «il pontile è stato chiuso al pubblico». Le operazioni di messa in sicurezza e controllo risulterebbero ancora in corso e starebbero procedendo con l'ausilio dell'autogru, giunta da Verona, per recuperare le bricole e parti di pontile ancora in acqua. Da ultimo, i vigili del fuoco rivelano che «le indagini sulla dinamica sono affidate al personale della guardia costiera e ai carabinieri».