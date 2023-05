Ricercato per un accoltellamento avvenuto a Cerea: 24enne in manette a Vercelli

Su di lui pendeva un ordine di esecuzione di misura cautelare in carcere per il reato di tentato omicidio aggravato emesso dal tribunale di Verona ed è stato catturato dalla polizia di stato di Vercelli durante un tentativo di furto in un supermercato.

Il 24enne di origine straniera, senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, è stato infatti bloccato dagli agenti delle volanti in un centro commerciale in corso Prestinari, dopo averli insospettiti con il suo comportamento: avrebbe infatti provato a far perdere le proprie tracce tra i clienti e le corsie del negozio.

Successivamente, nel corso degli accertamenti svolti in questura, è emerso il provvedimento a suo carico per un episodio avvenuto a Cerea nell'aprile scorso, nel corso di un'inchiesta sull'accoltellamento di un suo connazionale avvenuto a Cerea: il giovane è stato dunque condotto nel carcere di Vercelli.