Ricercata per furto, incendio e ricettazione: scovata a Vicenza e portata in carcere

Nel pomeriggio di sabato sono stati gli agenti della Sezione Volanti della questura di Vicenza a rintracciare nella città berica, in viale San Lazzaro, L.A., cittadina italiana di 55 anni, sulla quale pendeva un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia in esecuzione di una sentenza definitiva per i reati di furto, incendio e ricettazione reiterati nel corso del 2016 e commessi a Verona.

Come spiegani i colleghi di VicenzaToday, in precedenza la 55enne aveva già collezionato arresti e condanne per furto, lesioni personali aggravate, porto abusivo di armi, resistenza a pubblico ufficiale, detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, che le avevano procurato sentenze definitive oltre che la misura alternativa dell’affidamento in prova a Servizi Sociali.

Da qualche mese aveva spostato la sua residenza da Verona a Vicenza ed è stata rintracciata dagli agenti nella nuova abitazione in cui dimorava con il marito.